Де Хеа в МЮ отримувати стільки ж, як Погба

Де Хеа продовжить контракт з англійським клубом

28-річний іспанський голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа продовжить контракт з англійським клубом.

Про це повідомляє The Gurdian.

Поточна угода гравця з "червоними дияволами" дійсна до літа 2020-го року. Де Хеа виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2011-го року після переходу з мадридського Атлетіко.

Зарплата воротаря, згідно з новим контрактом, виросте до 290 тисяч фунтів на тиждень. Приблизно стільки ж заробляє 26-річний французький півзахисник МанЮнайтед Поль Погба.

У поточному сезоні де Хеа провів за Манчестер Юнайтед 4 матчі в АПЛ, де пропустив 4 м'ячі, один раз залишивши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.