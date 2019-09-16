Київське Динамо не заслужило поразки у матчі проти Десни.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Динамо критикують абсолютно все, і вони мають на це повне право. Але є критика з якихось тактичних моментів, а є просто критика тому, що поганий результат. Я можу помилятися відразу після матчу, але на мій погляд, результат, звичайно, не по грі. Безумовно. Звичайно, ми в кожній грі ставимо завдання перемогти, в кожній грі намагаємося добитися результату. Але, на жаль, сталося, що сталося, і зараз у нас найважча втрата очок", - відзначив Михайличенко.