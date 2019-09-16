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Михайличенко видав найгірший старт у історії Динамо

Сьогодні 15:12 435 0
Олексій Михайличенко увійшов в історію Динамо
Михайличенко видав найгірший старт у історії Динамо
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - glavcom.ua.

Київське Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка видало найгірший старт у своїй історії.

Відколи команду очолив Олексій Михайличенко, кияни не змогли перемогти у трьох поспіль матчах.

Кілька разів з втрат очок починав працювати з Динамо Йожеф Сабо. У 1992 року він почав з нічиєї проти Чорноморця (1:1) та у 1994 року проти Кременя (1:1). У сезоні-2007/08 він також програв стартовий матч Нафтовику-Укрнафті (0:1).

Також із нічиї стартував Леонід Буряк у сезоні-2005/06 у матчі проти запорізького Металурга.

В свою чергу із поразки розпочав свою кар’єру Олег Лужний, команда якого зазнала поразки від Шахтаря 0:2.

Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

Нагадаємо, Михайличенко вказав причину провалу у матчі із Десною.

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