Гравці Динамо втратили віру у власні сили.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Дуже неприємний відрізок часу – як для мене, так і для команди. У трьох іграх ми втратили дуже багато очок. Якщо в перших двох іграх ми можемо казати, що відбувалося моє знайомство з командою, то в цій грі кілька помилок перекреслили величезний обсяг роботи, який було виконано останнім часом.

Були продемонстровані високі швидкості, було організовано достатньо конструктивних атак, але в моментах, які ми створювали, чогось не вистачало – десь майстерності, десь завершального удару. Напевно, це все від невпевненості, адже після низки невдалих ігор втрачається віра в себе. Потрібно футболістам повернути її, адже вони вміють грати у футбол. Але на цьому етапі щось заважає", - вважає Михайличенко.