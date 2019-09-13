Володимир Мазяр не роздумуючи прийняв пропозицію керівництва ФК Львів стати новим головним тренером.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я – львівський, фактично виріс і живу у Львівській області. Мені приємно буде тут працювати. Хочу подякувати керівництву ПФК Львів за запрошення очолити львівський клуб. Усе вийшло досить спонтанно. Я тільки-но залишив Гірник-Спорт за згодою сторін, і мені майже одразу надійшла пропозиція працювати у цьому клубі. Це – не чужа для мене команда, тому без жодних вагань погодився стати головним тренером", – розповів Мазяр.