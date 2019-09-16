Колос - ФК Львів 1:0. Огляд матчу

Колос наніс мінімальну поразку ФК Львів у дебютному матчі Мазяра

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги Колос приймав ФК Львів.

Матч завершився із мінімальною перемогою господарів. Єдиний гол наприкінці матчу забив Денис Костишин.

Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга

7 тур, 15 вересня

Колос – ФК Львів 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 87 Костишин

Колос: Волинець – Чорноморець, Парамонов, Максименко, Зозуля – Мілько, Джемаль – Волков, Морозко (Ільїн, 46), Смирний (Д. Костишин, 63) – Лисенко (Задоя, 71)

ФК Львів: Бандура – Люлька, Братков, Борзенко, Гончар – Мартан, Сабіно – Пернамбуко, Педро (Богунов, 90+3), Шина (Абнер, 90+1) – Алваро

Попередження: Лисенко, 33, Мілько, 38 – Сабіно, 2, Люлька, 43, Алваро, 61

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