Колос - ФК Львів 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги Колос приймав ФК Львів.
Матч завершився із мінімальною перемогою господарів. Єдиний гол наприкінці матчу забив Денис Костишин.
Чемпіонат України, Українська Прем'єр-ліга
7 тур, 15 вересня
Колос – ФК Львів 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 87 Костишин
Колос: Волинець – Чорноморець, Парамонов, Максименко, Зозуля – Мілько, Джемаль – Волков, Морозко (Ільїн, 46), Смирний (Д. Костишин, 63) – Лисенко (Задоя, 71)
ФК Львів: Бандура – Люлька, Братков, Борзенко, Гончар – Мартан, Сабіно – Пернамбуко, Педро (Богунов, 90+3), Шина (Абнер, 90+1) – Алваро
Попередження: Лисенко, 33, Мілько, 38 – Сабіно, 2, Люлька, 43, Алваро, 61
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