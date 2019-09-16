Мій профіль
Динамо зганьбилося у матчі проти Десни
Вчора 19:02 2070 1
Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд
Сьогодні 11:00 7270
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 10:07 176
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Вчора 23:26 1638
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:48 28384
Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 19:34 617
Іспанія перемогла Аргентину та виграла чемпіонат світу
Вчора 16:57 725
Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби
Вчора 16:14 1703
Стаховський і Молчанов зазнали поразки в парній зустрічі на Кубку Девіса
Вчора 14:39 571
Хейні побив росіянина і став претендентом на пояс Ломаченка
Вчора 09:16 1787
Навколо спорту
Блоги
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
Вчора 23:26 1638
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 3142 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 2589
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
Вчора 10:13 3373
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
Вчора 09:51 398
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1434
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2662 1
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
14.09.2019 07:56 2213 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1547
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1779
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:17 Футбол Golden Boy-2019: Лунін увійшов у ТОП-40 194
12:00 Футбол Рябоконя визнали найкращим тренером 7 туру УПЛ 366
11:39 Футбол Відомий журналіст подякував Суркісам за вклад у Динамо 533
11:16 Футбол Калітвінцев — найкращий гравець 7-го туру УПЛ 270
11:00 Теніс Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд 7270
10:46 Футбол Селезньов результативно повернувся у Туреччину 491
10:30 Футбол Соль: Нам потрібен час, щоб зрозуміти Михайличенка 764
10:28 Теніс Стаховський: Немає вищої честі, ніж грати за рідну Україну 302
10:14 Футбол Колос - ФК Львів 1:0. Огляд матчу 213
10:07 Пряма трансляція Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 176
09:56 Футбол Гармаш: Наступну гру виграєм 295
09:45 ММА Мак-Грегор анонсував своє повернення в UFC 222
09:31 Футбол Тайсон може пропустити матч із Манчестер Сіті 679
09:14 Футбол Миколенко: Не хочу розповідати, що у нас в роздягальні твориться 1417
08:55 Футбол Верес переміг Буковину. Результати матчів 9 туру Другої ліги 424
08:40 Футбол Караваєв: Кожен повинен зрозуміти, для чого він перебуває у Динамо 1146
08:25 Футбол Волинь врятувала матч з Балканами у 9 турі Першої ліги 433
08:10 Футбол Мілевський попросив Шевченка викликати його до збірної України 1054
15 Вересня 2019
23:58 Футбол Кононов може замінити Михайличенка у Динамо - ЗМІ 2514 1
23:44 Футбол Мілан переміг Верону, Болонья перестріляла Брешію. Результати матчів 3 туру Серії А 309
23:29 Футбол Михайличенко: Шапаренко не провів жодного повноцінного тренування 1031
23:26 Блог Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса 1638
23:06 Бокс Вайлдер: З Ф’юрі покінчено 935
22:51 Футбол Бєсєдін: Так грати не можна! Соромно перед уболівальниками 667 2
22:46 Теніс Стаховський встановив рекорд на Кубку Девіса 536

Гармаш: Наступну гру виграєм

Сьогодні 09:56 295 0
Денис Гармаш прокоментував матч проти Десни
Гармаш: Наступну гру виграєм
#Гармаш, #Динамо, #УПЛ

Джерело - tsn.ua.

Динамо має вигравати наступну свою гру.

Про це розповів півзахисник киян Денис Гармаш.

"Атмосфера? Все добре. Атмосфера хороша, тренуємося, працюємо. Налаштовувалися на гру, але результат, звичайно, невдалий.

Думаю, наступну гру вже виграємо, тому що діватися нікуди. Третій рік в один і той же час ми не можемо виграти п'ять або шість ігор. Думаю, наступною має бути перемога", - розповів Гармаш.

Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

Нагадаємо, Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Коментарі ()