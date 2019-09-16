Динамо має вигравати наступну свою гру.

Про це розповів півзахисник киян Денис Гармаш.

"Атмосфера? Все добре. Атмосфера хороша, тренуємося, працюємо. Налаштовувалися на гру, але результат, звичайно, невдалий.

Думаю, наступну гру вже виграємо, тому що діватися нікуди. Третій рік в один і той же час ми не можемо виграти п'ять або шість ігор. Думаю, наступною має бути перемога", - розповів Гармаш.