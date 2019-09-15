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Яремчук знову відзначився голом за Гент

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Роман Яремчук відзначився черговим голом за Гент
Яремчук знову відзначився голом за Гент
#Яремчук, #Гент

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Роман Яремчук відзначився черговим голом за бельгійський Гент.

На 29-й хвилині зустрічі форвард збірної України відкрив рахунок у матчі 7-го туру чемпіонату Бельгії проти Мехелена. Яремчук замкнув простріл із флангу. 

Цей гол для Яремчука став третім у чемпіонаті. Загалом нападник забив вже 7 голів у 9 матчах Гента.

Чемпіонат Бельгії

7 тур, 15 вересня

Гент – Мехелен 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 29 Яремчук, 2:0 – 31 Девід, 3:0 – 45+1 Депутар, 45+1

Нагадаємо, Яремчук подорожчав майже у два рази.

Раніше, експерт назвав найкращого гравця збірної України.

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