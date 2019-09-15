Вотфорд зіграв у результативну нічию із Арсеналом

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги Вотфорд зміг вибороти нічию у матчі із Арсеналом.

Вотфорд зміг відігратися, програючи в два м'ячі. Окрім того, у кінцівці матчу господарі могли вирвати перемогу, однак не реалізували свої шанси.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

5 тур, 15 вересня

Вотфорд - Арсенал 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Обамеянг, 0:2 – 32 Обамеянг, 1:2 – 53 Клеверлі, 2:2 – 81 Перейра

Раніше, Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу.

Також, Борнмут переміг Евертон.