Джерело - Чемпіон.
У п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут розібрався із Евертоном.
Господарі поля змогли відкрити рахунок у матчі в середині тайму. Щоправда Евертон зусиллями Домініка Келверта-Левіна забив гол у роздягальню.
У другій половині гри голи Каллама Вілсона і Фрейзера поклали "ірисок" на лопатки.
Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20
5 тур, 15 вересня
Борнмут - Евертон 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Вілсон, 1:1 - 44 Келверт-Левін, 2:1 - 67 Фрейзер, 3:1 - 72 Вілсон
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