У п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут розібрався із Евертоном.

Господарі поля змогли відкрити рахунок у матчі в середині тайму. Щоправда Евертон зусиллями Домініка Келверта-Левіна забив гол у роздягальню.

У другій половині гри голи Каллама Вілсона і Фрейзера поклали "ірисок" на лопатки.