Джерело - fcmariupol.com.
Гравці Олімпіка вміло організовували атаки у матчі проти Маріуполя.
Про це розповів головний тренер донецької команди Вісенте Гомес
"Сьогодні ми провели відмінний матч. Я дуже задоволений грою своєї команди, але трохи засмучений результатом.
Звичайно, були помилки. Але мені сподобалося, як ми розкривали оборону суперника, як ми організовували наші атаки. Я радий! Думаю, ми повинні були сьогодні вигравати. Одного очка нам недостатньо. Але я бачу перспективу.
Що не вийшло у Олімпіка? Підвела реалізація. Ми доходили до воріт суперника, але забити другий м'яч не змогли", – розповів Гомес.
Нагадаємо, Маріуполь розписав мирову з Олімпіком.
Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.