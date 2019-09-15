Гравці Олімпіка вміло організовували атаки у матчі проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер донецької команди Вісенте Гомес

"Сьогодні ми провели відмінний матч. Я дуже задоволений грою своєї команди, але трохи засмучений результатом.

Звичайно, були помилки. Але мені сподобалося, як ми розкривали оборону суперника, як ми організовували наші атаки. Я радий! Думаю, ми повинні були сьогодні вигравати. Одного очка нам недостатньо. Але я бачу перспективу.

Що не вийшло у Олімпіка? Підвела реалізація. Ми доходили до воріт суперника, але забити другий м'яч не змогли", – розповів Гомес.