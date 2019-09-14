Мій профіль
Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ
Сьогодні 21:51 256
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:13 25966
Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ
Сьогодні 21:22 548
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 20:50 700
Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:24 769
Шахтар у неймовірному матчі переміг Зорю у 7 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 630
Стаховський здобув перемогу в першій грі Кубка Девіса
Сьогодні 14:25 725
Відбулося жеребкування матчу Кубка Девіса між Україною та Угорщиною
Сьогодні 10:15 582
Сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch
Вчора 19:11 307
Український паралімпієць встановив новий світовий рекорд на турнірі у Лондоні
Вчора 14:30 907
Навколо спорту
Блоги
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 23:02 358
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:50 700
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:56 2072
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
Вчора 20:39 1325
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
Вчора 16:01 1239
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:46 Футбол Інтер у більшості здолав Удінезе у 3 турі Серії А 35
23:23 Футбол Реал Сосьєдад - Атлетіко 2:0. Огляд матчу 108
23:13 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 25966
23:07 Гандбол Мотор провів останнє тренування перед матчем Ліги чемпіонів проти Веспрема 98
23:05 Футбол Бордо переміг Мец. Результати матчів 5 туру Ліги 1 81
23:02 Блог Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів 358
22:44 Бокс Бій Ломаченка - Іноуе може відбутися через рік 117
22:26 Футбол Фіорентина - Ювентус 0:0. Огляд матчу 117
22:03 Хокей Наставник Донбасу: Недооцінки не було, була самовпевненість 363
21:51 Хокей Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ 256
21:38 Футбол Реал Сосьєдад здолав Атлетіко у 4 турі Ла-Ліги 124
21:31 Футбол Лейпциг та Баварія зіграли внічию у 4 турі Бундесліги 316
21:22 Футбол Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ 548
21:05 Футбол Наполі переміг Сампдорію у 3 турі Серії А 175
20:50 Блог Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 700
20:38 Теніс Світоліна і Ястремська планують виступити на Кубку Кремля у Москві 524 1
20:30 Футбол Гол Неймара приніс перемогу ПСЖ над Страсбургом у 5 турі Ліги 1 234
20:15 Футбол Карпати - Ворскла 2:1. Огляд матчу 285
20:13 Хокей. УХЛ ХК Донбас - ХК Дніпро: онлайн-трансляція 220
20:04 Пряма трансляція Барселона - Валенсія: онлайн матч 4 туру Ла-Ліги 209
20:04 Футбол Оболонь Бровар перемогла Чорноморець. Результати матчів 9 туру Першої ліги 432
19:55 Пряма трансляція Норвіч - Манчестер Сіті: онлайн матч 5 туру АПЛ 469
19:51 Футбол Шахтар - Зоря 4:3. Огляд матчу 980
19:38 Футбол Скрипник: Краще така поразка, ніж стояти автобусом 314
19:24 Волейбол Збірна України програла Нідерландам на чемпіонаті Європи 769

Реал Сосьєдад - Атлетіко 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 23:23 108 0
Атлетіко зазнало першої поразки
Реал Сосьєдад - Атлетіко 2:0. Огляд матчу
#РС, #Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад вдома переміг Атлетіко.

Перша половина була без забитих м’ячів. А от у другому таймі за кілька хвилин господарі двічі відзначилися. Ці голи і вирішили долю зустрічі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2019/20
4 тур, 14 вересня

Реал Сосьєдад - Атлетіко 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Одегорд, 2:0 - 61 Монреаль

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.

Коментарі ()