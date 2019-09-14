Реал Сосьєдад здолав Атлетіко у 4 турі Ла-Ліги

Атлетіко зазнало першої поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад вдома переміг Атлетіко.

Перша половина була без забитих м’ячів. А от у другому таймі за кілька хвилин господарі двічі відзначилися. Ці голи і вирішили долю зустрічі

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2019/20

4 тур, 14 вересня

Реал Сосьєдад - Атлетіко 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Одегорд, 2:0 - 61 Монреаль

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.