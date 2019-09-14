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У Дуелунда відбувся рецидив травми

Сьогодні 11:53 246 0
Про це розповів головний тренер команди Олексій Михайличенко
У Дуелунда відбувся рецидив травми
#Динамо, #Дуелунд, #Михайличенко

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда трапився рецидив травми, терміни відновлення поки невідомі.

Про це розповів головний тренер команди Олексій Михайличенко

"Міккель буквально позавчора провів перше тренування в загальній групі, але у нього стався рецидив. Тепер потрібно знову проводити реабілітаційні маніпуляції", - сказав Михайличенко.

Нагадаємо, Дуелунд та Попов тренувалися індивідуально перед матчем з Десною.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

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