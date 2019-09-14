У півзахисника Динамо Міккеля Дуелунда трапився рецидив травми, терміни відновлення поки невідомі.

Про це розповів головний тренер команди Олексій Михайличенко

"Міккель буквально позавчора провів перше тренування в загальній групі, але у нього стався рецидив. Тепер потрібно знову проводити реабілітаційні маніпуляції", - сказав Михайличенко.