Джерело - офіційний сайт Динамо.
Київське Динамо продовжує підготовку до матчу 7-го туру УПЛ проти чернігівської Десни.
Про це повідомляє сайт клубу.
Команда вперше зібралася в повному складі після матчів збірних.
Міккель Дуелунд та Денис Попов продовжують займатися індивідуально після відновлення від травм.
Беньямін Вербич пропустить матч з Десною через дискваліфікацію, але тренувався в загальній групі.
Матч відбудеться 15 вересня.
Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.
Нагадаємо, Бєланов розкритикував гравців Динамо.