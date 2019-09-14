Беньямін Вербич пропустить матч з Десною через дискваліфікацію

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо продовжує підготовку до матчу 7-го туру УПЛ проти чернігівської Десни.

Про це повідомляє сайт клубу.

Команда вперше зібралася в повному складі після матчів збірних.

Міккель Дуелунд та Денис Попов продовжують займатися індивідуально після відновлення від травм.

Беньямін Вербич пропустить матч з Десною через дискваліфікацію, але тренувався в загальній групі.

Матч відбудеться 15 вересня.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

Нагадаємо, Бєланов розкритикував гравців Динамо.