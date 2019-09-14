Джерело - terrikon.
Маріо Манджукич найближчим часом може залишити італійський Ювентус і переїхати за океан.
Про це повідомляє terrikon.
Хорватський форвард більше не входить в сферу інтересів туринського клубу.
Сам футболіст отримав пропозицію від катарського клубу Аль-Гарафа, проте залишив його без уваги, вважаючи, що ще в стані пограти на більш високому рівні.
При цьому, куди більш перспективним, на думку хорвата, є можливість пограти в американській MLS.
Йдеться про клуб Лос-Анджелес ФК, який дебютував в MLS в 2018-му році.
Нагадаємо, Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.