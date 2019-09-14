Футболіст отримав пропозицію від катарського клубу Аль-Гарафа

Джерело - terrikon.

Маріо Манджукич найближчим часом може залишити італійський Ювентус і переїхати за океан.

Про це повідомляє terrikon.

Хорватський форвард більше не входить в сферу інтересів туринського клубу.

Сам футболіст отримав пропозицію від катарського клубу Аль-Гарафа, проте залишив його без уваги, вважаючи, що ще в стані пограти на більш високому рівні.

При цьому, куди більш перспективним, на думку хорвата, є можливість пограти в американській MLS.

Йдеться про клуб Лос-Анджелес ФК, який дебютував в MLS в 2018-му році.

Нагадаємо, Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.