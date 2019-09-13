Збірна України виступає більш слабо у других спарених матчах через дефіцит виконавців.

Про це розповів головний тренер Енергії Олег Федорчук.

"Основна причина: на деяких позиціях у нас дефіцит виконавців. Головним чином це стосується групи оборони, в першу чергу крайніх захисників і опорного півзахисника.

Але при цьому Шевченко прекрасно розуміє: для того щоб в збірній була хороша атмосфера, потрібно давати шанс якомога більшому колу гравців - щоб не було скривджених. Зараз в команді дуже хороша обстановка ще й тому, що всім дають грати і всі задоволені.

Але в футболі зіграність має ключове значення. Особливо небажана ротація в центральній осі: воротар – центрбек - опорний хав. Це несучі стіни, які не змінюють при ремонті.

Тому ми повинні бути поблажливими, враховуючи, що Шевченко зробив відразу сім замін у старті в порівнянні з грою в Вільнюсі. Товариський статус матчу не вимагав вичавлювати всі. Але, повторюся, не на всіх позиціях у нас однакова конкуренція", – відзначив Федорчук.