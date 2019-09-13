Джерело - isport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі хоче тріумфувати у чемпіонаті та єврокубках.
Про це розповів сам гравець.
"Звичайно, я хочу виграти Лігу чемпіонів, тому що остання наша перемога була давно. Барселона повинна виграти ЛЧ знову, і я хочу в цьому брати участь.
Але проміняти Прімеру на ЛЧ - ні, я не підпишуся на це. Я хочу виграти обидва турніри", – розповів Мессі.
Нагадаємо, Мессі пропустить найближчі матчі Барселони.
Раніше повідомлялося, що Мессі може перейти до американського клубу.