Нападник Барселони Ліонель Мессі хоче тріумфувати у чемпіонаті та єврокубках.

Про це розповів сам гравець.

"Звичайно, я хочу виграти Лігу чемпіонів, тому що остання наша перемога була давно. Барселона повинна виграти ЛЧ знову, і я хочу в цьому брати участь.

Але проміняти Прімеру на ЛЧ - ні, я не підпишуся на це. Я хочу виграти обидва турніри", – розповів Мессі.