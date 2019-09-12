Капітан Барселони Ліонель Мессі не зможе зіграти у найближчих матчах за клуб через тривале відновлення після травми.

Про це розповів сам гравець.

"Я втратив багато часу. Не можу дочекатися, коли повернуся.

Я точно не зіграю з Валенсією. Я все ще тренуюся індивідуально і не знаю точну дату свого повернення. Я пройду обстеження, і коли ми побачимо, що я на 100% у формі, я буду готовий грати. З Валенсією я не зіграю. Подивимося, чи буду я готовий до Боруссії або Гранади", – відзначив Мессі.