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Мессі пропустить найближчі матчі Барселони

Сьогодні 14:37 101 0
Ліонель Мессі прокоментував своє відновлення після травми
Мессі пропустить найближчі матчі Барселони
#Мессі, #Барселона

Джерело - xsport.ua.

Капітан Барселони Ліонель Мессі не зможе зіграти у найближчих матчах за клуб через тривале відновлення після травми.

Про це розповів сам гравець.

"Я втратив багато часу. Не можу дочекатися, коли повернуся.

Я точно не зіграю з Валенсією. Я все ще тренуюся індивідуально і не знаю точну дату свого повернення. Я пройду обстеження, і коли ми побачимо, що я на 100% у формі, я буду готовий грати. З Валенсією я не зіграю. Подивимося, чи буду я готовий до Боруссії або Гранади", – відзначив Мессі.

Раніше повідомлялося, що Мессі може перейти до американського клубу.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

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