Мессі може перейти до американського клубу

Переговори з Мессі веде Бекхем

Нападник Барселони Ліонель Мессі може перейти до Інтер Майамі.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

Переговори з аргентинцем веде Девід Бекхем. Він прагне переконати Мессі погодитися на перехід. Американський клуб готовий запропонувати аргентинцеві дуже значний оклад.

Інтер Майамі почне виступати в МЛС з 2020 року. Американський клуб можуть перейти нападники Едінсон Кавані і Луїс Суарес.

На даний момент Мессі продовжує відновлюватися від травми, отриманої під час передсезонної підготовки. Раніше стало відомо, що гравець, швидше за все, пропустить через це пошкодження матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Боруссії.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.