Головного тренера Валенсії Марселіно звільнили через перемогу команди у Кубку Іспанії.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Жодного разу за це літо я не думав, що мене можуть звільнити. Мені завжди говорили, що впевнені в мені. Тепер я беру паузу до кінця сезону.

Кумедно, що керівництво Валенсії привітало мене не з перемогою в Кубку Іспанії, а з виходом до Ліги чемпіонів. Це мене здивувало. Напевно, приводом для мого звільнення послужила саме перемога в Кубку. Упевнений, що це було поштовхом. Протягом сезону нам натякали, що ми повинні відмовитися від цього турніру. Але ми думали інакше і були готові боротися", – розповів Марселіно.