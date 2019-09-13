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Марселіно вказав причину звільнення із Валенсії

Сьогодні 15:34 587 0
Марселіно прокоментував причину звільнення
Марселіно вказав причину звільнення із Валенсії
#Марселіно, #Валенсія

Джерело - sport.ua.

Головного тренера Валенсії Марселіно звільнили через перемогу команди у Кубку Іспанії.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Жодного разу за це літо я не думав, що мене можуть звільнити. Мені завжди говорили, що впевнені в мені. Тепер я беру паузу до кінця сезону.

Кумедно, що керівництво Валенсії привітало мене не з перемогою в Кубку Іспанії, а з виходом до Ліги чемпіонів. Це мене здивувало. Напевно, приводом для мого звільнення послужила саме перемога в Кубку. Упевнений, що це було поштовхом. Протягом сезону нам натякали, що ми повинні відмовитися від цього турніру. Але ми думали інакше і були готові боротися", – розповів Марселіно.

Раніше Валенсія звільнила Марселіно Тораля, у якого, за інформацією іспанських ЗМІ, був конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.

Нагадаємо, Валенсія призначила нового головного тренера.

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