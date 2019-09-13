Джерело - sportarena.com.
Ігор Жабченко знову став головним тренером Гірник-Спорт.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я отримав пропозицію від президента клубу Петра Каплуна і вдячний йому за це. Гірник-Спорт завжди був клубом з амбіціями, які підкріплюються належною матеріальною базою та інфраструктурою, стабільністю. Із задоволенням повернувся до клубу, який у мене давно у моєму сердці. Я щасливий", - розповів Жабченко.
Відзначимо, що Жабченко вже очолював Гірник-Спорт у період з 2013-16 років.
Раніше повідомлялося, що Мазяр пішов із клубу Першої ліги за станом здоров’я.
Нагадаємо, Мазяр вказав причину переходу у ФК Львів.