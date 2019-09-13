ФК Львів в українській Прем’єр-лізі має потрапляти у першу шістку та виходити у єврокубки.

Про це розповів новий головний тренер львівського клубу Володимир Мазяр.

"Ні для кого не секрет, які цілі ставить перед собою ПФК Львів. Їх постійно декларує керівництво клубу, вони стояли і перед тренерами, що працювали до моєї появи. Це потрапляння в першу шістку і вихід в єврокубки. Як на мене – старатися перемагати у кожному матчі. По-максимуму викладатися на футбольному полі та досягати позитивних результатів", – відзначив Мазяр.