Сергій Люлька продовжить кар’єру у ФК Львів

ФК Львів оголосив про підписання захисника Сергія Люльки.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

29-річний футболіст підписав однорічний контракт. Інші деталі угоди не повідомляються.

У ФК Львів Люлька виступатиме під №90.

Люлька є вихованцем київського Динамо. Протягом кар'єри грав за Динамо-2, ужгородську Говерлу, одеський Чорноморець і словацький Слован.

Нагадаємо, Мазяр був призначений новим головним тренером ФК Львів.

Раніше повідомлялося, що Мазяр пішов із клубу Першої ліги за станом здоров’я.