Джерело - pfclviv.com.
ФК Львів оголосив про підписання захисника Сергія Люльки.
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.
29-річний футболіст підписав однорічний контракт. Інші деталі угоди не повідомляються.
У ФК Львів Люлька виступатиме під №90.
Люлька є вихованцем київського Динамо. Протягом кар'єри грав за Динамо-2, ужгородську Говерлу, одеський Чорноморець і словацький Слован.
Нагадаємо, Мазяр був призначений новим головним тренером ФК Львів.
Раніше повідомлялося, що Мазяр пішов із клубу Першої ліги за станом здоров’я.