Динамо може очолити тренер, який перемагав в АПЛ

Невже біля керма киян стане іноземець

Київське Динамо може очолити Клаудіо Раньєрі, у сезоні 2015/2016 привів Лестер до перемоги в АПЛ.

Про це повідомляє Главред.

Керівництво клубу поставило ультиматум нинішньому наставникові Динамо Олексію Михайличенку - стабілізація гри, і поліпшення результатів або звільнення.

"Президент киян вже спілкувався з рядом відомих тренерів. Володію інформацією, що є принципова домовленість з італійським фахівцем Клаудіо Раньєрі. У разі, якщо команда продовжить демонструвати бляклі результати, то італієць очолить клуб", - повідомило Главреду джерело всередині команди.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

Нагадаємо, Бєланов розкритикував гравців Динамо.