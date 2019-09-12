Яремчук: Я не коштую 20 мільйонів

Керівництво Гента оцінило українського нападника Романа Яремчука у 20-25 мільйонів євро.

З цією ціною не згоден футболіст, повідомляє FootballHub.

"20 мільйонів? Це нереальна сума зараз за мене заплатити, я таких грошей не коштую, ось і все. Переїзд в Італію? Психологічно я готовий їхати, я готовий працювати з сильними конкурентами. Чому ні? Це цікаво.

Звичайно, в клубі на кшталт Роми не скажуть, що ти будеш 100% грати. Потрібно пробувати, чіплятися", - вважає Яремчук.