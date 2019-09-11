Віктор Вацко прокоментував гол Романа Яремчука у матчі із Нігерією

Джерело - Чемпіон.

Відомий український коментатор Віктор Вацко порівняв українського нападника Романа Яремчука із Дієго Марадоною.

Про це журналіст розповів у Twitter.

"Добре, що 2:2. Добре, що суддя зарахував м‘яч Дієго Армандо Яремчука. Дуже корисний матч проти молодої завзятої гострої Нігерії. На Євро ж бо Литви не буде", – написав Вацко.

Відзначимо, що Яремчук забив другий гол у матчі проти Нігерії. При цьому м'яч залетів у сітку воріт від руки українського форварда.

Раніше, експерт назвав найкращого гравця збірної України.

Нагадаємо, журналіст вказав на помилку Шевченка.