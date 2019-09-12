Нападник збірної України Жуніор Мораес мало рухається та виконує малий обсяг роботи.

Про це розповів відомий український тренер Олег Федорчук.

"Не дивлячись на велику ротацію, ігрова схема залишилася тою ж. А як вона зміниться? Ми граємо з одним нападником, і від цього поки не відійдемо, оскільки обидва наших форварди — Яремчук і Мораес — звикли грати дуже високо, в одній зоні, і якщо когось трохи відтягнути, він буде відчувати себе ніяково. Ось знайти б такого гравця, як "десятка" нігерійців (Алекс Івобі), щоб і обсяг роботи виконував, і гостру передачу вмів зробити, і на вістрі атаки зіграти. Класичний відтягнутий нападник! Але хто у нас так грає? Яремчук активний, але з м'ячем працює важко. А Мораес мало рухається, дає маленький обсяг", — вважає Федорчук.