Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич не збираються покидати Динамо.

Про це розповів журналіст Динамо TV Андрій Шахов-молодший у Facebook.

"В ЗМІ запустили чергову "качку", мовляв, Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич, нібито незадоволені тренерським штабом і хочуть розірвати контракт з Динамо.

У першій половині дня бачився з Дуелундом і показав йому цю "новину". Реакція була передбачуваною – Міккель передає полум'яний привіт автору цієї маячні. Крім усього іншого, він зізнався, що дуже полюбив Київ, Україна та Динамо, в якому знайшов близьких друзів. Його майбутнє – Київ", – розповів Шахов.