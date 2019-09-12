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Вербич та Дуелунд залишаться у Динамо – Шахов

Сьогодні 13:36 218 0
Андрій Шахов прокоментував розірвання контракту із Динамо двома футболістами
Вербич та Дуелунд залишаться у Динамо – Шахов
#Динамо, #Вербич

Джерело - Чемпіон.

Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич не збираються покидати Динамо.

Про це розповів журналіст Динамо TV Андрій Шахов-молодший у Facebook.

"В ЗМІ запустили чергову "качку", мовляв, Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич, нібито незадоволені тренерським штабом і хочуть розірвати контракт з Динамо.

У першій половині дня бачився з Дуелундом і показав йому цю "новину". Реакція була передбачуваною – Міккель передає полум'яний привіт автору цієї маячні. Крім усього іншого, він зізнався, що дуже полюбив Київ, Україна та Динамо, в якому знайшов близьких друзів. Його майбутнє – Київ", – розповів Шахов.

Раніше повідомлялося, що двоє гравців Динамо хочуть піти із клубу.

Нагадаємо, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

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