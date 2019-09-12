Двоє гравців Динамо хочуть піти із клубу

Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич хочуть розірвати контракти із київським клубом.

Про це повідомляє Главред.

Джерело видання вказує, що футболісти незадоволенні тренувальним процесом Олексія Михайличенка і вже повідомили керівництво клубу про намір розірвати свої контракти.

"Більшість легіонерів не розуміють, навіщо перед матчем давати подвійні навантаження. Важко грати з ватним ногами. Та й на тлі ослабленого імунітету, це може бути травматично.

Дуелунд і Вербич незадоволені всім, що відбувається в команді, і висловили своє бажання розірвати контракти з клубом", - розповіло джерело у клубі.