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Двоє гравців Динамо хочуть піти із клубу

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Двоє гравців Динамо хочуть піти із клубу
#Динамо, #Вербич

Джерело - isport.ua.

Міккель Дуелунд і Беньямін Вербич хочуть розірвати контракти із київським клубом.

Про це повідомляє Главред.

Джерело видання вказує, що футболісти незадоволенні тренувальним процесом Олексія Михайличенка і вже повідомили керівництво клубу про намір розірвати свої контракти.

"Більшість легіонерів не розуміють, навіщо перед матчем давати подвійні навантаження. Важко грати з ватним ногами. Та й на тлі ослабленого імунітету, це може бути травматично.

Дуелунд і Вербич незадоволені всім, що відбувається в команді, і висловили своє бажання розірвати контракти з клубом", - розповіло джерело у клубі.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

Нагадаємо, лідер Динамо травмувався у матчі за збірну.

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