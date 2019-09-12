Український півзахисник Фехервара Іван Петряк має проблеми із мовним бар'єром у новій команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Для мене це було дуже важке рішення, адже я ніколи не виступав закордоном раніше.

Сьогодні є різні проблеми, які в основному пов'язані з мовою. Для мене угорська мова є дуже важкою. Оскільки я раніше не володів англійською, в перший час кілька разів ставив питання, чи прийняв я правильне рішення.

Коли я перейшов в Ференцварош, там не було жодного українця. Перші місяці були важкими через мовний бар'єр", – розповів Петряк.