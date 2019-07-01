Фехервар представив Петряка

Петряка представлено у новій команді

Угорський клуб Фехервар офіційно представив 25-річного хавбека Івана Петряка.

Про це повідомив агент гравця Іван Пироженко.

Петряк минулий сезон на правах оренди провів в Ференцвароші, ставши чемпіоном Угорщини. Але, коли стало відомо, що Іван став футболістом МОЛ Віді, Ференцварош позбавив його чемпіонської медалі.

Контракт Петряка із Фехерваром вступив в силу з 1-го липня. Раніше повідомлялося, що угорський клуб заплатив Шахтарю за його перехід 1,5 мільйона євро, а сам гравець буде отримувати 40 тисяч євро на місяць.

Джерело - sport.ua.