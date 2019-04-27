Ференцварош Реброва та Петряка достроково став чемпіоном Угорщини

Це сталося завдяки нічиї конкурента

Будапештський Ференцварош достроково оформив чемпіонство в чемпіонаті Венгрії.

Це сталося завдяки нічиї МОЛ Віді в 30-у турі в поєдинку проти Пушкаш Академії (1:1).

Слід зазначити, що Ференцварошем керує екс-наставник київського Динамо Сергій Ребров. Також у складі "зелених орлів" весь сезон ключові ролі відіграють півзахисники Іван Петряк і Ігор Харатін.

Нагадаємо, Ференцварош хоче викупити Петряка у Шахтаря.

Також, Петряк і Габовда потрапили в збірну туру чемпіонату Угорщини.

Джерело - Чемпіон.