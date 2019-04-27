Ференцварош Реброва та Петряка достроково став чемпіоном Угорщини

Будапештський Ференцварош достроково оформив чемпіонство в чемпіонаті Венгрії.
Це сталося завдяки нічиї МОЛ Віді в 30-у турі в поєдинку проти Пушкаш Академії (1:1).
CHAMPIONS! 🏆 We've won the National League for the 30th time! 💚💚💚#fradi #ftc #ferencvaros #fradi30 #soccer #football #champions pic.twitter.com/s1iyA1KX7m— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) April 27, 2019
Слід зазначити, що Ференцварошем керує екс-наставник київського Динамо Сергій Ребров. Також у складі "зелених орлів" весь сезон ключові ролі відіграють півзахисники Іван Петряк і Ігор Харатін.
Нагадаємо, Ференцварош хоче викупити Петряка у Шахтаря.
Також, Петряк і Габовда потрапили в збірну туру чемпіонату Угорщини.
Джерело - Чемпіон.