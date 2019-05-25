Венгер може очолити японський клуб

Відомий французький тренер Арсен Венгер може очолити Віссел Кобе.

Про це повідомляє Goal.com.

Японський клуб запропонував менеджеру контракт на 2,5 роки із зарплатою 4 мільйони євро на рік.

Венгер влітку минулого року покинув Арсенал, який очолював 22 роки. За весь час на чолі лондонського клубу француз виграв 17 трофеїв. Серед них, 3 чемпіонства Англії (1997/98, 2001/02, 2003/04) і по сім перемог в Кубку Англії і Суперкубку Англії.

Після відходу з Арсеналу Арсен встиг попрацювати експертом під час чемпіонату світу - 2018. Раніше Венгеру пророкували адміністративну посаду в ПСЖ. Однак президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі спростував ці чутки. Також француз може очолити Ліон.

За Віссел Кобе грають такі відомі футболісти як Андрес Іньєста, Лукас Подольскі і Давід Вілья.

Нагадаємо, Венгер відмовив клубу АПЛ.

Також повідомлялося, що він може очолити національну збірну.

Джерело - Goal.com.