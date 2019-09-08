Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер отримав пропозицію повернутися у клуб.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Я підтримую стосунки з деякими людьми з клубу, але мені здається, коли ти пішов таким чином, ти не можеш бути наполовину всередині, наполовину зовні.

Ти повинен дозволити людям робити роботу по-своєму. І тому я хотів повністю дистанціюватися від Арсеналу. Поки, можливо, все ще занадто рано для мого повернення. Я не повернувся туди", – відзначив Венгер.