Капітан Барселони Ліонель Мессі не приймав участь у поверненні бразильського нападника Неймара у клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я був би радий, якби Неймар прийшов. Не знаю, чи зробила Барселона все можливе заради цього, але переговори з ПСЖ нелегкі. Однак я не засмучений, у нас шикарний склад і без Неймара.

На спортивному рівні Неймар один з кращих в світі. Я ніколи не просив підписати Неймара. Але якби у мене запитали мою думку, то не заперечував би", - розповів Мессі.