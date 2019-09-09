Мессі може вперше зіграти із Грізманном

Нападники Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес можуть відновитися до матчу проти Валенсії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Капітан Барселони ще не зіграв жодного матчу у сезоні 2019/20. В свою чергу Луїс Суарес отримав травму у 1-му турі Ла-Ліги у матчі проти Атлетіка.

Також незабаром до тренувань може повернутися Усман Дембеле.

Зустріч каталонців з Валенсією відбудеться 14 вересня, початок о 22:00.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.