Джерело - isport.ua.
Нападники Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес можуть відновитися до матчу проти Валенсії.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Капітан Барселони ще не зіграв жодного матчу у сезоні 2019/20. В свою чергу Луїс Суарес отримав травму у 1-му турі Ла-Ліги у матчі проти Атлетіка.
Також незабаром до тренувань може повернутися Усман Дембеле.
Зустріч каталонців з Валенсією відбудеться 14 вересня, початок о 22:00.
Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.
Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.