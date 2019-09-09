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Мессі може зіграти із Валенсією у Ла-Лізі

Сьогодні 13:34 418 0
Мессі може вперше зіграти із Грізманном
Мессі може зіграти із Валенсією у Ла-Лізі
#Мессі, #Суарес, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Нападники Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес можуть відновитися до матчу проти Валенсії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Капітан Барселони ще не зіграв жодного матчу у сезоні 2019/20. В свою чергу Луїс Суарес отримав травму у 1-му турі Ла-Ліги у матчі проти Атлетіка.

Також незабаром до тренувань може повернутися Усман Дембеле.

Зустріч каталонців з Валенсією відбудеться 14 вересня, початок о 22:00.

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.

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