Рамос: Я б хотів пограти в АПЛ

Капітан збірної Іспанії і мадридського Реала Серхіо Рамос хоче спробувати свої сили в АПЛ.

Про це Рамос заявив La Gazzetta dello Sport.

"Я б хотів пограти в англійській Прем'єр-лізі. Я завжди захоплювався цим чемпіонатом, за яким, як і за Ла-Лігою, стежать по всьому світу. Захоплююся ритмом гри в чемпіонаті Англії, її напруженням і рівнем футболістів, які виступають там.

Але в той же час я завжди був щасливий в Реалі і ніколи не думав про те, щоб покинути цю команду", - сказав Рамос.