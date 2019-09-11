Рамос: Я б хотів пограти в АПЛ

Джерело - football.ua.
Капітан збірної Іспанії і мадридського Реала Серхіо Рамос хоче спробувати свої сили в АПЛ.
Про це Рамос заявив La Gazzetta dello Sport.
"Я б хотів пограти в англійській Прем'єр-лізі. Я завжди захоплювався цим чемпіонатом, за яким, як і за Ла-Лігою, стежать по всьому світу. Захоплююся ритмом гри в чемпіонаті Англії, її напруженням і рівнем футболістів, які виступають там.
Але в той же час я завжди був щасливий в Реалі і ніколи не думав про те, щоб покинути цю команду", - сказав Рамос.
Раніше, Рамос повторив рекорд Касільяса.
Нагадаємо, Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії.