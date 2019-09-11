InStat визначив найкращого гравця матчу Україна - Нігерія

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем товариського матчу Україна - Нігерія (2:2).
Про це повідомляє портал InStat.
Зінченко в другому матчі поспіль відзначився забитим голом і сумарно набрав 343 бали, виконавши 143 ТТД з браком 12%.
У трійку кращих серед гравців збірної України також увійшли Микита Бурда і Марлос (по 283 бали).
Раніше, Шевченко назвав проблему збірної України.
Також, Коноплянка вказав на відсутність ключового гравця збірної України.