InStat визначив найкращого гравця матчу Україна - Нігерія

Зінченко став найкращим

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем товариського матчу Україна - Нігерія (2:2).

Про це повідомляє портал InStat.

Зінченко в другому матчі поспіль відзначився забитим голом і сумарно набрав 343 бали, виконавши 143 ТТД з браком 12%.

У трійку кращих серед гравців збірної України також увійшли Микита Бурда і Марлос (по 283 бали).

Раніше, Шевченко назвав проблему збірної України.

Також, Коноплянка вказав на відсутність ключового гравця збірної України.