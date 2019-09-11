Коноплянка вказав на відсутність ключового гравця збірної України

У матчі проти Нігерії збірній Україні не вистачало півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка.

Про це розповів півзахисник національної команди Євген Коноплянка.

"Що стосується гри, то, звичайно, не вистачало Степаненка. Ви бачили, скільки було контратак. Думаю, він допоміг би їх руйнувати. Такий гравець дуже важливий на полі. Ми дуже багато втрачали легких м'ячів, надали супернику багато шансів. Думаю, треба добре проаналізувати цю гру і зробити все, щоб в подальшому не допускати таких помилок. Добре, що це товариська гра, і ми можемо щось спробувати. Спробували, краще так не пробувати. Добре, що знайшли сили і характер, зібралися і не дозволили собі програти на своєму полі", – відзначив Коноплянка.