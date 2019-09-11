Збірна Нігерії продемонструвала слабкі сторони України.

Про це розповів колишній форвард національної збірної Олексій Бєлік.

"Мені збірна України сподобалася, але Нігерія показала, що у нас є слабкі сторони в обороні. У другому таймі нігерійці більше грали на оборону, але наша збірна продовжувала гнути свою лінію. Збірна Нігерії здивувала. Здалося, що вони більше скучили за футболом, ніж ми. Ще кидався в очі брак при передачах нашої збірної.

Ми дуже часто давали простір фланговим гравцям збірної Нігерії, а вони це вміло використовували. Ми побачили помилки збірної на контрасті матчу проти Литви. Нігерія показала інший клас гри", – відзначив Бєлік.