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Караваєв: Наступного разу буду обережнішим

Сьогодні 12:14 44 0
Олександр Караваєв прокоментував призначений пенальті у ворота України
Караваєв: Наступного разу буду обережнішим
#Караваєв, #Україна, #Нігерія

Джерело - sportarena.com.

Арбітр прийняв невірне рішення у епізоді із призначенням пенальті у ворота збірної України у матчі із Нігерією.

Про це розповів захисник національної збірної Олександр Караваєв.

"В епізоді з пенальті я зупинився, ногу не виставляв, нічого - суперник просто врізався в мене. Суддя на користь атаки дав пенальті, це його рішення. Наступного разу буду обережніше грати, зроблю роботу над помилками", – розповів Караваєв.

Раніше, Ярмоленко назвав помилки футболістів збірної України.

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

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