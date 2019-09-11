Джерело - sportarena.com.
Арбітр прийняв невірне рішення у епізоді із призначенням пенальті у ворота збірної України у матчі із Нігерією.
Про це розповів захисник національної збірної Олександр Караваєв.
"В епізоді з пенальті я зупинився, ногу не виставляв, нічого - суперник просто врізався в мене. Суддя на користь атаки дав пенальті, це його рішення. Наступного разу буду обережніше грати, зроблю роботу над помилками", – розповів Караваєв.
Раніше, Ярмоленко назвав помилки футболістів збірної України.
Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.