Збірна України у першому таймі програла нігерійцям у швидкості.

Про це розповів півзахисник Андрій Ярмоленко.

"У нас були проблеми в першому таймі через контратаки Нігерії. Ми поступилися їм в деяких моментах. Вони дуже швидкі і скористалися нашими помилками. У другій половині гри ми перебудувалися і зуміли зупинити суперника, при цьому самі змогли забити", - сказав Андрій Ярмоленко.