Джерело - football.ua.
Збірна України у першому таймі програла нігерійцям у швидкості.
Про це розповів півзахисник Андрій Ярмоленко.
"У нас були проблеми в першому таймі через контратаки Нігерії. Ми поступилися їм в деяких моментах. Вони дуже швидкі і скористалися нашими помилками. У другій половині гри ми перебудувалися і зуміли зупинити суперника, при цьому самі змогли забити", - сказав Андрій Ярмоленко.
Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.
Раніше, Україна планувала товариський матч із Єгиптом.