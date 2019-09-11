Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів хороший матч проти Нігерії.

Про це розповів півзахисник збірної України Євген Коноплянка.

"Ми все-таки добилися того, щоб піти з цього стадіону без поразки. Це важливо. Я вітаю команду та вболівальників. Я радий тут перебувати. Дякую велике уболівальникам.

Лунін? Топ-клас. Багато сейвів, і якби не він, то було б не два голи. Хороша гра Андрія", - розповів Коноплянка.