Тайсон залишив Україну і полетів до Португалії

Капітан Шахтаря проводить надані клубом вихідні

Півзахисник та капітан Шахтаря Тайсон залишив Україну і нині перебуває в Португалії.

Принаймні, висновок про це можна зробити, виходячи з фотографії, яку бразилець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На ній 31-річний футболіст позує на фоні мальовничої природи, а геолокація говорить про перебування Тайсона в Vilalara Thalassa Resort. Це п'ятизірковий готель, що знаходиться на півдні Португалії.

Раніше, Мілан пропонував 20 мільйонів євро, а потім оренду із зобов'язанням викупу за 25 мільйонів, однак Шахтар був непохитним у своїй готовності відпустити хавбека тільки за 30 мільйонів євро, що є клаусулою футболіста.

Нагадаємо, на думку журналіста Ігоря Циганика Тайсон і його представники спробували чинити тиск на Шахтар з метою здійснення угоди, але провалилися.