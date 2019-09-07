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Взимку Мілан планує повернутися до переговорів по Тайсону

Сьогодні 12:27 163 0
У січні капітан гірників може перебратися до Серії А
Взимку Мілан планує повернутися до переговорів по Тайсону
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Мілана рішуче налаштоване спробувати підписати в свою команду вінгера Шахтаря Тайсона, який має досвід виступів за національну збірну Бразилії.

Про це повідомляє Calciomercato.

В кінці роботи літнього вікна "россонері" вийшли на "гірників" з кількома пропозиціями про перехід Тайсона. Зокрема, повідомлялося, що Мілан пропонував 20 мільйонів євро, а потім оренду із зобов'язанням викупу за 25 мільйонів, однак Шахтар був непохитним у своїй готовності відпустити хавбека тільки за 30 мільйонів євро, що є клаусулою футболіста.

Найімовірніше, в січні Мілан повернеться до переговорів з Шахтарем. Італійський клуб не може виплатити відразу 30 мільйонів євро, так як вважає, що це занадто дорого за гравця, якому до того моменту виповниться вже 32 роки. Крім того, "россонері" ретельно відстежують економічне становище клубу, щоб не потрапити під санкції УЄФА через порушення фінансового фейр-плей.

Відзначимо, що на думку журналіста Ігоря Циганика Тайсон і його представники спробували чинити тиск на Шахтар з метою здійснення угоди, але провалилися.

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