Україна - Нігерія 2:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому матч завершуєтсья. Збірна України у напруженому матчі здобула нічию та порадувала вболівальників Дніпро-арени цікавим футболом.

90' Марлос видав хорошу передачу на Коноплянку, той віддав на порожні ворота Яремчуку, але лайнсмен підняв прапорець.

90' У штрафному суперника на замаху прибрав двох захисників Бонавентуре і закрутив у дальній кут, але м'яч полетів слабо і став легкою здобиччю для Луніна.

90' Заміна у складі збірної Нігерії. Замість Віктора Осімхена на кілька хвилин з'явився на полі Джош Майя.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Добре пробив Коноплянка, але Узохо парирував удар.

89' Коноплянка заробив небезпечний штрафний біля воріт збірної Нігерії.

88' Вимушена заміна у гостей. Замість травмованого Вілліама Троста-Еконга на поле вийшов Чідозье Авазьєм.

86' Пауза в матчі. Опинився на газоні Матвієнко. Наступив Осімхен на руку захиснику збірної України.

84' Занадто активно оспорював рішення арбітра Осімхен. Не став терпіти такого хамства суддя і показав нігерійцю жовту картку.

83' Тонким пасом Марлос виводив на ворота суперника Яремчука, але тому пробити по воротах в останній момент не дозволив Коллінс.

81' Заміна відбулася в складі збірної Нігерії. Увійшов у гру Денніс Бонавентуре. Змінив він Саму Чуквезе.

79' ГООООООЛ! Україна зрівнює рахунок! Марлос віддав філіграний пас на Яремчука, той пробив по воротах, влучив у воротаря, але м'яч відскочив у Романа і залетів у сітку.

77' ГООООЛ! Відіграє один м'яч збірна України! Караваєв на фланзі прибрав суперника, віддав пас на Зінченка, який пройшов суперника та поклав м'яч у сітку.

76` Заміна відразу у нігерійців. Замість Семюела Калу шанс проявити себе отримав Мозес Саймон.

75` І ще одна заміна в України. Під овації трибун увійшов e гру Євген Коноплянка. Змінив він Віктора Циганкова.

74' Знову вніс зміни до складу своєї команди Шевченко. Замість Руслана Малsновського гру продовжить Володимир Шепелєв

73' Довго кружляють на чужій половині поля футболісти збірної України, але пройти масовану оборону їм поки не вдається.

72' Знайшов Марлос пасом з правого флангу в штрафному Яремчука, який пробив другим дотиком, але цей постріл заблокував Аджайє.

70' Заміна тепер уже в складі Нігерії. Замість Алекса Івобі догравати поєдинок буде Андерсон Есіто.

69' Знайшов пасом Зінченко на фланзі Соболя, який в дотик прострілив у штрафну, але тут спокійно підхопив сферу Коллінс.

68' Протягнув сферу в штрафну Яремчук, обіграв суперника, але занадто далеко відпустив від себе м'яч, який полетів за лицьову лінію.

67' Заміна у складі збірної України. Замість Віктора Коваленка на полі з'явився Віталій Буяльський. Заміна по позиції від Шевченка.

66' Перехопив м'яч в центрі поля Айуобі і тут же кинувся в атаку, але вчасно повернувся в оборону Бурда і спокійно відібрав сферу корпусом.

65' М'яко закинув Бурда в штрафну, куди вбіг Циганков, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Узохо.

64' Втік у штрафну суперника Осімхен, красиво прибрав під себе і покотив під удар Калу, але постріл останнього виявився вкрай неточним.

63' Грамотно поставив корпус на фланзі Марлос і змусив порушити правила суперника. Штрафний черговий для України.

62' Маліновський потужно пробивав у дальній кут, але голкіпер потягнув цей удар.

61' Караваєв утікав від Калу, але нігерієць збив Олександра біля штрафного майданчика.

60' Заміна чергова в складі збірної України. Замість Андрія Ярмоленко гру продовжуватиме Марлос.

59' Зінченко м'яко закинув у штрафну на Ярмоленка, який покотив поперек. На дальній штанзі міг замикати Яремчук, але махнув повз м'яч.

58' Обіграв Чуквезе красивим фінтом Матвієнка і тонко віддав на хід Осімхену, який утікав один на один з голкіпером, але Лунін виявився першим на м'ячі.

57' З кута поля подав у центр штрафного Зінченко. Тут головою скинув Яремчук під удар Ярмоленку, але постріл останнього накрив Ейна.

56' Втік у штрафну суперника Айуобі на швидкості і від лицьової лінії подав у в центр, але м'яч спокійно перехопив на виході Лунін.

54' Змістився Калу в черговий раз з флангу в штрафну суперника і впав після контакту із захисником, але на цей раз свисток арбітра промовчав.

53' Відмінним пасом виводив Арібо на ворота суперника Осімхена, але тому пробити не дозволив Бурда, вибивши м'яч у підкаті.

52' З лівого флангу Соболь навісив на дальню штангу, де міг замикати Ярмоленко, але першим на м'ячі виявився Коллінс і виніс його на кутовий.

51' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Яремчук і п'ятою віддав під удар Ярмоленку, але того в останній момент випередив Етебо.

50' Помилився на виході Лунін, проскочивши повз м'яч, який підхопив Осімхен, але не став бити, а покотив поперек на Айуобі, але постріл останнього виявився неточним.

49' Прорвався Циганков по флангу і прострілив низом у штрафну на Яремчука, але спокійно перехопив м'яч Трост-Еконг.

48' Невдало скидав Коллінс назад на свого голкіпера, м'яч ледь не перехопив Яремчук, але все ж першим виявився Узохо.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується. Збірна України показала не дуже яскраву гру при заповненій Дніпро-арені.

45' Дві хвилини додав арбітр до першої половини гри.

44' Перехопив м'яч в чужій штрафній Циганков і пробив тут же з гострого кута. Встиг скластися Узохо і відбив м'яч перед собою, а після впорався ще і з добиванням все того ж Циганкова.

43' М'яко закинув Зінченко в штрафну, куди на всіх парах вривався Ярмоленко, але в останній момент м'яч перехопив в стрибку Коллінс.

42' Взяв ініціативу на себе Арібо, обіграв двох суперників і пробив з лінії штрафної, але м'яч заблокував в підкаті Бурда.

40' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Яремчук і скинув на хід Ярмоленко, але того випередив Коллінс і відібрав сферу.

39' На фланзі накрутив суперника Циганков і від лицьової лінії подав у штрафну, де пробив головою Яремчук, але м'яч полетів вище поперечини.

38' Вимушена заміна в складі України. Замість Жуніора Мораеса догравати поєдинок буде Роман Яремчук.

37' Упав на газон Мораес. Травма м'язів стегна у футболіста збірної України. Схоже, потрібна вимушена заміна.

36' Прорвався на швидкості до чужого штрафного Зінченко і пробив метрів з двадцяти п'яти. М'яч відверто звалився з ноги і полетів на трибуну.

34' Гол! 0:2 на табло! Осімхен потужно пробив у нижній кут. Лунін вгадав напрям польоту, але трохи не дотягнувся.

33' Пенальті у ворота збірної України! Караваєв сфолив у штрафному на Калу!

32' Відверто провалилася оборона українців, дозволивши пройти з м'ячем більше тридцяти метрів Айуобі і пробити з лінії штрафного, але м'яч полетів в спину захисника і на кутовий.

31' Довго контролюють м'яч нігерійці в центрі поля. Намагаються вони заспокоїти гру і збити атакувальний запал збірної України.

30' Отримав м'яч перед штрафним суперника Мораес після пасу від Зінченка і тут же продовжив на Ярмоленко, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

29' Втік від суперника на фланзі Чуквезе і прострілив уздовж воріт, але від ноги Маліновського полетіла сфера на кутовий.

28' Відмінним пасом Зінченко запустив по флангу Циганкова, який прострілив уздовж воріт, але не встиг Мораес замкнути на дальній штанзі.

27' У верховій боротьбі проти Мораеса отримав ліктем по потилиці Ейна. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної Нігерії.

25' Після подачі з кута поля від Айуобі м'яч полетів точно в голову Етебо і відскочив у поперечину. Відверто пощастило зараз збірній України.

24' Відірвався від суперника Айуобі на фланзі і подав у центр штрафного, де головою пробив Осімхен в падінні, але Лунін потягнув м'яч з-під поперечини.

23' Довгий пас видав на фланг Маліновський. Сюди вривався Ярмоленко, але не зміг він обробити сферу і подарував її суперникові.

22' Перехопив м'яч в центрі поля Калу і вирізав на Осімхена, який вискакував на ворота, але в найвідповідальніший момент послизнувся і втратив сферу.

20' Покотив з флангу Калу в центр на Айуобі, який тут же спробував закрутити в дальній кут, але м'яч полетів точно в руки Луніну.

19' Красиво п'ятою віддавав Мораес по флангу на Зінченка, але того випередив Коллінс і спокійно відібрав сферу, відтіснивши опонента корпусом.

18' Обійшов двох суперників перед чужим штрафним Маліновський і віддав під удар Зінченку, але постріл останнього накрив захисник.

17' Чудово вирізав Айуобі в один дотик в штрафну, куди на всіх парах вривалося Чуквезе, але до того м'яч не дійшов. Добре на перехопленні відіграв Соболь.

15' Пауза в матчі. Зіткнулися в минулому епізоді Мораес і Узохо. Обидва гравці поки лежать на газоні і не можуть піднятися на ноги.

14' Вискакував один на один з голкіпером Мораес після розрізного пасу від Зінченка, але переграти в ближньому бою Узохо йому не вдалося.

13' На правому фланзі отримав м'яч Айуобі і низом віддав у район одинадцятиметрової позначки, але тут Осімхен не зміг пробити в боротьбі з Бурдою.

12' Відмінно видав Коваленко на фланг, куди забіг Караваєв і прострілив уздовж воріт, але замкнути Мораес на дальній штанзі не дозволив Аджайє.

11' Відмінно вирізав Маліновський в центр штрафної, куди вривався Коваленко, але в останній момент його випередив Коллінс і виніс сферу.

10' Діагональний пас виконав Зінченко на правий фланг, куди вривався Ярмоленко, але не зміг він обробити сферу і випустив її за межі поля.

9' Утікав один на один з голкіпером Чуквезе після чергового закидання від Калу, але піднятий прапорець лайнсмена зупинив цю атаку.

8' Хороший дальній удар вийшов у Калу з-за меж штрафного майданчика. М'яч пролетів в сантиметрах від ближньої штанги.

6' Вискакував один на один з голкіпером Чуквезе після закидання від Калу і пробив у нижній кут, але Лунін ногою перевів сферу на кутовий.

4' Гол! Нігерія виходить уперед. Провалилася оборона збірної України уже на перших хвилинах. За флангу пройшов Айуобі і прострілив низом у штрафну, де спокійно підставив ногу Джо Арібо і відправив м'яч в один дотик в сітку.

3' Соболь подавав у штрафний майданчик, але занадто сильно пішла подача.

1' Матч розпочався!

Тепер гімн України!

Звучить гімн Нігерії.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України з футболу сьогодні, 10 вересня, проведе контрольний матч. Команда Андрія Шевченка на Дніпро-арені зустрінеться із командою Нігерії.

Актуально: Україна - Нігерія: дивитися онлайн-трансляцію матчу

Початок зустрічі о 21:30.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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