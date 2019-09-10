Лунін і Мораес вийдуть у старті збірної України проти Нігерії

Шевченко провів ротацію складу

Джерело - Чемпіон.

Став відомий стартовий склад збірної України на контрольний матч з Нігерією.

Україна: Лунін - Соболь, Матвієнко, Бурда, Караваєв - Малиновський, Зінченко, Коваленко - Циганков, Ярмоленко - Мораес.

Матч Україна – Нігерія розпочнеться о 21:30 за київським часом. Відеотрансляцію зустрічі можна дивитися на телеканалах Футбол 1 та Україна.

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.

Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-Арені.