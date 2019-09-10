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Україна назвала заявку на матч із Нігерією

Сьогодні 11:42 778 0
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Україна назвала заявку на матч із Нігерією
#УАФ, #Україна, #Нігерія

Джерело - УАФ.

Стала відома заявка збірної України на товариський матч проти Нігерії.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Заявка збірної України на матч проти Нігерії:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Сергій Болбат, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Володимир Шепелєв, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Жуніор Мораес, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ігор Пластун, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Матч відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-арені. Початок о 21:30.

Відзначимо, що збірна України вперше зіграє у білому комплекті форми.

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.

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