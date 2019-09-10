Лунін: Готовий зіграти проти Нігерії

Андрій Лунін прокоментував свою готовність до матчу із Нігерією

Джерело - УАФ.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готовий вийти у стартовому складі збірної України на товариський матч проти Нігерії.

Про це розповів сам гравець.

"Збірна Нігерії — хороша силова команда. Усі представники Африканського континенту грають потужно, в атлетичний футбол. Дуже приємно знаходитися в Дніпрі. Уперше на передігровому тренуванні бачив стільки вболівальників, уся трибуна була заповнена. Почуваюся добре, готовий зіграти проти нігерійців, якщо довірять місце у складі", – відзначив Лунін.

Раніше, Караваєв назвав сильні сторони збірної Нігерії.

Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.