Лунін: Готовий зіграти проти Нігерії

Джерело - УАФ.
Голкіпер збірної України Андрій Лунін готовий вийти у стартовому складі збірної України на товариський матч проти Нігерії.
Про це розповів сам гравець.
"Збірна Нігерії — хороша силова команда. Усі представники Африканського континенту грають потужно, в атлетичний футбол.
Дуже приємно знаходитися в Дніпрі. Уперше на передігровому тренуванні бачив стільки вболівальників, уся трибуна була заповнена.
Почуваюся добре, готовий зіграти проти нігерійців, якщо довірять місце у складі", – відзначив Лунін.
Раніше, Караваєв назвав сильні сторони збірної Нігерії.
Нагадаємо, Шевченко анонсував зміни у складі збірної України у матчі проти Нігерії.